Arso za jugozahod objavil štiridnevno rumeno opozorilo (dva dni tudi za severovzhod)

Arso je od četrtka do vključno ponedeljka za jugozahod Slovenije objavil rumeno opozorilo zaradi burje, ki bo pihala z najvišjo hitrostjo do 85 kilometrov na uro, so zapisali. V nedeljo in ponedeljek je rumeno opozorilo objavil tudi za severovzhod Slovenije, kjer bo veter dosegel najvišjo hitrost do 70 kilometrov na uro.

V prihodnjih dneh bo sicer prevladovalo stanovitno in precej sončno ali zmerno oblačno vreme, postopno bo začel pritekati hladnejši zrak.

Zlasti v prihodnjem tednu kaže na postopno občutnejšo ohladitev.