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Arso za jugozahod objavil štiridnevno rumeno opozorilo (dva dni tudi za severovzhod)

Pihala bo burja

Spletno uredništvo |
Ljubljana |
29. okt. 2026 | 11:21
    Arso za jugozahod objavil štiridnevno rumeno opozorilo (dva dni tudi za severovzhod)
    Burja v Tržaškem zalivu, fotografija je simbolična (FOTODAMJ@N/ARHIV)
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Arso je od četrtka do vključno ponedeljka za jugozahod Slovenije objavil rumeno opozorilo zaradi burje, ki bo pihala z najvišjo hitrostjo do 85 kilometrov na uro, so zapisali. V nedeljo in ponedeljek je rumeno opozorilo objavil tudi za severovzhod Slovenije, kjer bo veter dosegel najvišjo hitrost do 70 kilometrov na uro.

V prihodnjih dneh bo sicer prevladovalo stanovitno in precej sončno ali zmerno oblačno vreme, postopno bo začel pritekati hladnejši zrak.

Zlasti v prihodnjem tednu kaže na postopno občutnejšo ohladitev.

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