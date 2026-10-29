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Rižarna

V soboto in nedeljo vodeni ogledi po Rižarni

Prirejajo jih zgodovinski muzeji Občine Trst in zadruga CoopCulture

Spletno uredništvo |
Trst |
29. okt. 2026 | 10:43
    V soboto in nedeljo vodeni ogledi po Rižarni
    Rižarna (ARHIV)
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Tudi v jesenskem času se nadaljujejo vodeni ogledi Rižarne pri Sv. Soboti , ki jih prirejajo zgodovinski muzeji Občine Trst in zadruga CoopCulture.

Strokovni vodnik bo udeležence popeljal na zgodovinsko in pripovedno potovanje po prostorih muzeja ter jim ponudil ustrezna orodja za razumevanje kraja in njegovega pomena v zgodovini 20. stoletja. Ogledi bodo potekali v italijanskem jeziku (v preteklosti so bili tudi v slovenščini), in sicer v soboto ob 15.30 in v nedeljo ob 11. uri. Število mest je omejeno, obvezna je rezervacija na 040 9892032 oz. spletni nakup vstopnice (7 evrov).

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