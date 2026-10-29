Med delom na polju ostal ukleščen pod traktorjem

Koprske policiste so včeraj ob 17.38 obvestili o nesreči na polju v Elerjih. 77-letni moški, ki je s kultivatorjem opravljal dela na kmetijski parceli, je zapeljal na brežino in se prevrnil ter ostal ukleščen pod traktorjem. Na kraju so mu pomoč nudili očividci, nato pa še reševalci. Prepeljali so ga v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je v življenjski nevarnosti. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. S poročilom bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili.