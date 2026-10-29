V Štramarju trčila tovornjak in avtomobil

V Ulici Flavia di Stramare sta danes okrog 8.30 silovito trčila fiat panda in tovornjak mercedes. Dve osebi sta se poškodovali. Na kraju so bili lokalni policisti, gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče ter reševalci, ki so poškodovanima nudili prvo pomoč in ju prepeljali v bolnišnico. Cesto so lokalni policisti zaprli za promet, nastajali so zastoji. Ponovno je bila prevozna ob 10.55. Prišlo je do razlitja dizelskega goriva na cestišče, pri čemer je bilo potrebno tudi posredovanje specializiranega podjetja.