Italijanske lepote promovirali s slovensko vinsko kletjo

Italijansko ministrstvo za turizem in državna agencija za turizem (ENIT) sta skupaj pripravila kampanjo za promocijo italijanskega turizma, katere botra je Venera iz slavne Botticellijeve slike. V videoposnetku Italia, Open to meraviglia, ki je med drugim objavljen na Youtube strani ministrstva, prikazujejo lepote iz Italije, med temi pa se znajde tudi posnetek iz Slovenije.

Tako poroča včerajšnji Il fatto quotidiano, na to pa je opozoril tržaški producent in režiser Massimiliano Milic. Na 27. sekundi videoposnetka vidimo namreč skupino mladih, ki nazdravlja na turistični kmetiji, Milic pa je na posnetku prepoznal slovensko klet Čotar na Gorjanskem.

Promocijska kampanja je stala devet milijonov evrov, njeni ustvarjalci pa so očitno več videoposnetkov našli na spletnih platformah, še poroča dnevnik. Tega iz Čotarjeve vinske kleti so našli na platformi Artgrid, ki daje na razpolago videoposnetke in fotografije z naročnino, ki stane 600 evrov letno.