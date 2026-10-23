Rojc: »Glede schengna je vlada nedosledna«

»Med Italijo in Španijo najprej napetosti (državi sta po krizi v Ceuti vzajemno preklicali schengenski režim, op. nov.), potem pa dogovor in besede o tem, da kjer je politična volja, lahko schengenska pogodba in evropski duh zmagata,« je včerajšnjo vest o vrnitvi k schengenskemu režimu med omenjenima državama komentirala senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc. Opozorila je, da se v takem kontekstu togost, ki jo italijansko notranje ministrstvo izkazuje do vprašanja kontrol na meji s Slovenijo, zdi še bolj trmasta in neupravičena. Italija namreč že več kot tri leta podaljšuje »začasni« preklic schengenskega režima na meji s Slovenijo, ki ga je sprejela kot odziv na Hamasov napad na Izrael.

Senatorka ob tem še opozarja na svojevrstno ironijo, ki se kaže v tem, da so pripadniki varnostnih organov nameščeni na kopenskih mejnih prehodih, medtem ko njihovi sindikati opozarjajo na pomanjkanje osebja na letališču v Ronkah, v tržiškem pristanišču in še kje. »Celo tržaški župan poziva k odpravi mejnih kontrol, rekoč da so v taki obliki nesmiselne,« je komentirala Tatjana Rojc. S strankarsko kolegico, poslanko Deboro Serracchiani, sta že večkrat opozorili na neučinkovitost takega nadzora, kot tudi na nesmotrno uporabo kadrov varnostnih organov, ki jih na tak način odtegujejo nujnejšim zadolžitvam, je sporočila Rojc.