Preprečili bi lahko skoraj polovico vseh primerov raka

Z zmanjševanjem izpostavljenosti znanim nevarnostnim dejavnikom in preventivnimi ukrepi bi lahko preprečili od 40 do 50 odstotkov vseh primerov raka in 44 odstotkov smrti. Med najpomembnejšimi nevarnostnimi dejavniki ostajata tobak in alkohol, so sporočili z onkološkega inštituta.

Kajenje povzroča najmanj 16 vrst raka, največji delež bremena pa predstavlja pljučni rak. Ta je v Sloveniji, če izvzamemo nemelanomski kožni rak, drugi najpogostejši rak in najpogostejši vzrok smrti zaradi raka.

Podatki registra raka kažejo, da se ob upoštevanju staranja prebivalstva pojavnost pljučnega raka pri moških zmanjšuje, pri ženskah pa še vedno povečuje, so sporočili po včerajšnjem seminarju v organizaciji Zveze slovenskih društev za boj proti raku, Onkološkega inštituta Ljubljana in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pitje alkohola medtem dokazano povzroča raka ustne votline, žrela, grla, požiralnika, jeter, debelega črevesa, danke in dojk. Z vidika ogroženosti z rakom ni varne količine popitega alkohola. Ogroženost se povečuje že pri majhnih količinah in narašča s količino popitega alkohola. Prenovljeni Evropski kodeks proti raku zato ne priporoča več zgolj omejevanja pitja, temveč izogibanje alkoholnim pijačam.

Kljub trdnim znanstvenim dokazom pa ostaja povezava med alkoholom in rakom med prebivalci slabo prepoznana, so opozorili. Poleg ozaveščanja je nujno tudi ohranjanje in krepitev učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov. Mednje sodijo omejevanje dostopnosti tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač, ustrezna cenovna in davčna politika, omejitve oglaševanja, zaščita mladih ter zagotavljanje strokovne pomoči pri opuščanju kajenja in zmanjševanju pitja alkohola.

Pomembno sporočilo seminarja je tudi, da samo poznavanje priporočil še ne zagotavlja njihovega upoštevanja. Za učinkovito preprečevanje raka so pomembne razumljive in zaupanja vredne informacije, podpora zdravstvenih delavcev ter dejanske možnosti za spremembo vedenja. Preprečevanje raka mora biti skupna družbena odgovornost, so navedli.

Če bi države dosledno uresničevale priporočila prenovljenega Evropskega kodeksa proti raku, ki vsebuje 14 nasvetov, kako bolezen preprečiti, in dosegle najugodnejše zmanjšanje nevarnostnih dejavnikov, bi lahko vsako leto preprečili približno 300.000 novih primerov raka in skupno 300.000 prezgodnjih smrti zaradi raka in drugih kroničnih nenalezljivih bolezni, so še sporočili z onkološkega inštituta.