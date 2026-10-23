Tržačanki Maji Mezgec nagrada za izjemne dosežke na področju šolstva manjšin

Med letošnjimi prejemniki nagrad Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju šolstva je tudi Tržačanka Maja Mezgec, izredna profesorica za področje andragogike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in že vrsto let sodelavka Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori). Jubilejna, 60. podelitev nagrad je v sredo potekala na Brdu pri Kranju, glavni govornik je bil minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Na slovesnosti je bila Maja Mezgec nagrajena za izjemne dosežke na področju šolstva narodnosti oziroma manjšin.

V oktobru, ob svetovnem dnevu učiteljev, se podeljujejo slovenske nagrade za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole in spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Nagrade za življenjsko delo so letos prejeli Romana Epih (predšolska vzgoja), Mija (Marija) Kordež (osnovno šolstvo), Katarina Torkar Papež in Ciril Dominko (srednje šolstvo) ter Iztok Arčon (visoko šolstvo). Za izjemne dosežke so bili ob Maji Mezgec nagrajeni še Barbara Kovačič (osnovno šolstvo), Marko Jeran (srednje šolstvo), Andraž Stožer (visoko šolstvo), Marjan Kovačič (posebne potrebe) in Jerneja Herzog (umetnost).

Raziskuje večjezična okolja

V obrazložitvi nagrade je zapisano, da je Maja Mezgec ena vodilnih raziskovalk na področju vseživljenjskega učenja, izobraževanja v večjezičnem okolju ter šolstva slovenske narodne skupnosti v Italiji. Njena akademska pot povezuje slovenski in italijanski izobraževalni prostor, saj je izobrazbo pridobivala v Trstu in Ljubljani, svoje raziskovalno delo pa vselej usmerjala v vprašanja jezika, identitete in izobraževanja v obmejnem prostoru. Pomemben prispevek je dala že s svojim doktorskim delom o funkcionalni pismenosti v slovenskem jeziku med pripadniki slovenske manjšine v Italiji. Raziskava predstavlja eno redkih poglobljenih empiričnih obravnav pisnih kompetenc v manjšinskem jeziku in je pomembno prispevala k razumevanju izobraževalnih potreb slovenske skupnosti v Italiji. Njeni rezultati imajo trajno znanstveno in praktično vrednost za razvoj šolstva in poučevanja slovenskega jezika v zamejstvu.