Koprski kriminalisti izvedli 16 hišnih preiskav zaradi suma korupcije

Kriminalisti so v torkovih preiskavah suma korupcije pri gradbenih naložbah dveh zdravstvenih zavodov na Koprskem in družbe iz Ljubljane pridržali šest oseb. Vse so še isti dan izpustili. Pri enem od 11 osumljencev so poleg dokumentacije zasegli nedovoljena darila, med drugim kavč, hladilnik, pralni stroj in cestno kolo.

Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Koper Črtomir Mikulin je na današnji novinarski konferenci pojasnil ozadje torkovih aktivnosti več kot 70 kriminalistov iz Kopra, Novega mesta, Nove Gorice, Ljubljane in Nacionalnega preiskovalnega urada.

»Kriminalisti so na podlagi odredb koprskega okrožnega sodišča izvedli 16 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih pri osmih fizičnih in desetih pravnih osebah. Predkazenski postopek pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva poteka zaradi suma storitve prek desetih korupcijskih kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril, pri čemer sumimo 11 fizičnih in sedem pravnih oseb,» je povedal Mikulin.

Policija je v torek pridržala šest slovenskih državljanov in vse še isti dan izpustila. Preiskovalci so delo z uporabo klasičnih metod in prikritih preiskovalnih ukrepov oziroma prisluhov začeli že v prvi polovici leta 2025. Preiskava zajema dva javna zdravstvena zavoda z območja Kopra, po neuradnih informacijah STA gre za bolnišnici v Valdoltri in Izoli, ter pravno osebo iz Ljubljane in dobavitelje z drugih koncev države.

»Kriminalistična policija je preiskovanje usmerila predvsem v gradbene investicije, ugotavljanje osebnih koristi odločevalcev in privilegiranje izbranih pravnih oseb. Udeleženci so nedovoljene nagrade in koristi predajali posredno in prikrito skozi navidezno legalne nakupe materiala ter izvajanje storitev,» je razkril Mikulin.

Kazenski zakonik za omenjeni kaznivi dejanji predpisuje denarno kazen in do šest let zapora ter obvezen odvzem daril. Pregled elektronskih podatkov za natančno oceno protipravne premoženjske koristi bo trajal več mesecev, tekoče gradbene naložbe v zavodih, kot je nakup hiperbarične komore v Valdoltri, pa zaradi policijskega postopka ne stojijo.

Eden tistih, ki ga policija preiskuje, je strokovni sodelavec za investicije v bolnišnici Valdoltra in skupni kandidat za izolskega župana Gibanja Svoboda, Levice, SD in liste Mef in Izolani Daniel Radešić. Ocenil je, da gre za predstavo za javnost, na kar se je danes odzval Mikulin. »Policija dela strokovno pod usmerjanjem tožilstva, naše pobude pa je ovrednotilo sodišče. Hišne preiskave predstavljajo zaključek zbiranja dokazov od leta 2025 in nimajo nobene povezave s prihajajočimi lokalnimi volitvami,» je poudaril.

Vodja oddelka za korupcijo v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi David Smolej pa je predstavil statistiko odkrivanja gospodarske korupcije. Policija letno obravnava od 100 do 120 takšnih kaznivih dejanj, letos pa je naštela že 82 primerov in beleži naraščajoči trend.

»Največja tveganja so na stiku javnega in zasebnega sektorja pri javnih naročilih, kjer je podkupnina pogosto preplačilo storitve na račun naročnika ter ustvarja nelojalno konkurenco v škodo poštenih podjetij. Ker imajo vsi vpleteni od tega korist in dejanj ne prijavljajo, policija večino primerov odkrije z lastno proaktivnostjo, pri čemer zakon kot dokončano kaznivo dejanje opredeljuje že samo obljubo nagrade ali nematerialne koristi,» je pojasnil Smolej.