Italijanski Eni omejil cene pogonskih goriv

V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki jo je prejšnji teden za svoje bencinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, neosvinčenega bencina pa na 1,99 evra. Namen ukrepa je gospodinjstvom in podjetjem omogočiti nekaj predaha zaradi naraščajočih cen goriva kot posledice vojne v Iranu. Cene dizla in bencina so tako za približno 17 centov nižje od povprečnih cen.

Iz azerbajdžanske družbe Socar so medtem sporočili, da bodo sledili Enijevemu zgledu in tudi sami omejili cene goriva v svoji verigi bencinskih črpalk IP v Italiji. Posredovanje podjetij Eni in IP sledi znižanju trošarin na dizel, ki ga je sprejela vlada v Rimu, a se postopno izteka. Sredi septembra je vlada znižanje trošarin na dizel podaljšala do 5. oktobra. Povprečne cene goriva medtem še naprej naraščajo, pri čemer je treba za liter dizla na bencinskih črpalkah ob avtocestah odšteti že skoraj 2,50 evra.

Prevozniki so nezadovoljni. Na Siciliji so vozniki tovornih vozil že sporočili, da bodo v znak protesta proti visokim cenam goriva in neodzivnosti vlade na njihove prošnje za pomoč od 16. do 20. oktobra stavkali. »Tovornjake bomo obdržali na svojih dvoriščih, dokler nam vlada ne bo posredovala odgovorov,« je dejal koordinator sicilijanskega odbora prevoznikov Salvatore Bella. Tudi taksisti so izrazili nezadovoljstvo in zagrozili s stavko, če jih vlada ne bo sprejela na pogovore.