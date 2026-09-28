Danes razsodba o ugrabitvi, mučenju in umoru Giulia Regenija

Danes, ko bo minevalo 3890 dni, odkar so v Egiptu našli truplo italijanskega raziskovalca Giulia Regenija, na katerem so bili jasno vidni znaki mučenja, bodo njegovi starši dočakali prvo »sodno« resnico. Porotno sodišče v Rimu bo namreč danes odločalo o usodi štirih egiptovskih obveščevalcev, ki so obtoženi ugrabitve, mučenja in umora 27-letnega Giulia Regenija iz Fiumicella. Zanje je javni tožilec Sergio Colaiocco predlagal dosmrtno zaporno kazen oz. tri zaporne kazni po 17 let in pol. Obtoženci – Magdi Ibrahim Abdelal Šarif, Atar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi in Tarek Sabir – sicer pri sojenju ne sodelujejo, vse zahteve italijanskih pravosodnih organov so namreč ostale brez odziva.

»To sojenje ne prinaša intuitivne ali čustvene resnice,« je dejal predstavnik tožilstva, »prinaša sodno resnico, ki temelji na dokumentiranih dokazih, na pričevanjih, na znanstvenih dokazih, na zunanjih potrditvah, na neodvisnih ocenah in ugotovitvah, do katerih smo prišli v teku sojenja«.