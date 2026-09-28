Srbski predsednik Aleksandar Vučić odstopil

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj (v nedeljo) uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bo do izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica narodne skupščine Ana Brnabić, Srbijo pa tako poleg predčasnih parlamentarnih volitev čakajo še predčasne predsedniške volitve.

Vučić je svoj odstop sporočil v nedeljo ob 20. uri v nagovoru pred sedežem predsedstva. Po poročanju Tanjuga je med drugim dejal, da je zvesto služil vsem državljanom in Srbiji ter da je svoja dva predsedniška mandata opravljal častno in pošteno. Ocenil je, da je imela Srbija v času njegovega mandata ves čas mir in stabilnost, da se je okrepilo gospodarstvo ter da je dinar že 14 let stabilen. Navedel je, da je bil najdlje v srbski zgodovini predsednik republike, odkar je bila uvedena večstrankarska demokracija.

Drugi predsedniški mandat bi se Vučiću sicer iztekel maja prihodnje leto, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Po današnjem odstopu se bo vključil v volilno kampanjo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 25. oktobra. Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Ti so se začeli po zrušitvi nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v kateri je umrlo 16 ljudi. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so demonstracije prerasle v širši izraz nezadovoljstva zaradi sistemske korupcije in represije v državi. Glavni odbor vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) je nedavno odločil, da bo Vučić na parlamentarnih volitvah nosilec liste Aleksandar Vučić - Združena Srbija in kandidat stranke za predsednika vlade. Republiška volilna komisija je za volitve ta mesec potrdila tudi študentsko listo Študenti zmagujejo. Podprlo jo je več opozicijskih strank, ki so ob tem umaknile svoje kandidatne liste, odločitev pa utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami.Srbijo po odstopu Vučića s položaja predsednika države v prihodnjih mesecih čakajo tudi predsedniške volitve.