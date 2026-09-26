Pet ljudi so rešili, pet pa jih je utonilo v Kolpi

V Kolpi pri hrvaškem kraju Severin na Kupi je v petek utonilo pet migrantov, še pet tujih državljanov je policist iz bližnjih Delnic rešil, je sporočila hrvaška policija. Migranti so bili del skupine več kot 20 tujih državljanov, ki so poskušali prek Kolpe priti v Slovenijo. Štirinajstim je to uspelo. Po poročanju Novega lista je šlo za državljane Afganistana.

Policijska postaja v kraju Vrbovsko je okrog 15.30 prejela obvestilo delniške policije o več ljudeh, ki so se blizu meje s Slovenijo nahajali v reki Kolpi. Po prihodu na prizorišče je policist iz Delnic skočil v reko in skupaj s še enim kolegom ter ob pomoči drugih ljudi uspel na breg izvleči pet tujih državljanov. Štirinajstim je uspelo priti v Slovenijo, navedbe policije povzemajo hrvaški mediji. V teku je tudi preiskava, s katero policija ugotavlja vse okoliščine tragedije, so dodali.