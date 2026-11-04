Nagrada Luchetta sedmim zgodbam o ukradenem otroštvu

Od palestinskih otrok, ki se kljub bodeči žici in grožnjam borijo za pravico do šolanja, do ukrajinskih najstnikov, ki jih ruska propaganda spreminja v svoje orodje, so otroci po svetu vse pogosteje žrtve vojn, izkoriščanja in ideološkega nasilja. Njihove zgodbe, ki razkrivajo tudi temno plat digitalnega sveta in trgovine z drogami, so v središču 23. mednarodnega novinarskega natečaja Marco Luchetta. Žirija po vodstvom Marca Damilana je nagradila sedem prispevkov, ki opozarjajo, kako odrasli otrokom jemljejo pravico do varnega otroštva in jih spreminjajo v sredstvo za doseganje svojih ciljev. Priznanja bodo podelili med 20. in 22. novembrom, ob svetovnem dnevu otrok, v gledališču Miela

Med televizijskimi prispevki je žirijo prepričal novinar Giammarco Sicuro iz informativne oddaje TG3 na televiziji Rai. V reportaži z Zahodnega brega je spremljal palestinske šolarje, ki jim izraelski naseljenci z orožjem in bodečo žico preprečujejo dostop do šole. Otroci se kljub grožnjam in solzivcu odločijo pouk nadaljevati. Njihova vztrajnost tako postane tiha obramba pravice do izobraževanja.

Na področju italijanskega tiska je nagrada šla Chiari Nardinocchi iz dnevnika La Repubblica za multimedijsko raziskavo množičnega objavljanja fotografij in posnetkov otrok na družbenih omrežjih. V kategoriji reportaž je slavila Giulia Bosetti, novinarka oddaje Spotlight na ReiNews24, ki je skupaj z Umbertom Colferaijem pripravila prispevek o otrocih v kolumbijski regiji Catatumbo. Vstopila je v območja, kjer imajo nadzor skupine, povezane s trgovino z mamili, in razkrila, kako otroke izkoriščajo pri proizvodnji kokaina. Radijsko nagrado je prejela Anna Maria Selini iz Altreconomie za šestdelni podkast, posvečenem odraščanju v Izraelu in na palestinskih ozemljih.

V kategoriji mednarodnega tiska je žirijo prepričala obsežna raziskava skupine novinarjev, ki sodelujejo pri različnih medijih. S pregledom zaupnih dokumentov in prikritim spremljanjem izobraževalnih programov so razkrili ruski državni projekt Yunkor, namenjen ideološkemu usmerjanju in novačenju približno 5000 ukrajinskih najstnikov na okupiranih ozemljih. Posebno nagrado za prispevek o balkanski migracijski poti je prejela Annalisa Camilli s tednika Internazionale.

Nagrado za fotografijo je prejel Fabio Polese, ki sodeluje s španskim časnikom El Pais. Njegov posnetek prikazuje otroke v Mjanmaru, ki med spopadi iščejo zavetje v improviziranem jarku v bližini cerkve, spremenjene v šolo.