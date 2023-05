Iz Ajdovščine v Emilijo - Romanjo na pomoč poplavljencem

Iz Ajdovščine je danes na pomoč v Emilijo-Romanjo, ki se spopada z uničujočimi poplavami, krenila začasna enota slovenske civilne zaščite za hitro prečrpavanje vode z dvema visoko zmogljivima črpalkama. Ekipo sestavlja 32 članov civilne zaščite, usposobljenih za taka posredovanja.

V ekipi je 18 operativnih članov, ostali pa so za podporne funkcije, ki so nujno potrebne. So izkušeni in dobro opremljeni, sestavlja pa jo še 15 vozil, je v izjavi ob odhodu ekipe zjutraj v Ajdovščini povedal vodja enote Borut Horvat. Poleg tega bo šest pripadnikov civilne zaščite ekipi nudilo logistično podporo iz Slovenije. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved dodal, da gre za res vrhunsko ekipo, prvo, ki jo je Slovenija ponudila v evropski sistem zaščite in reševanja, ki dosega najvišje standarde. Izrazil je zadovoljstvo, da je bila ekipa tako hitro pripravljena za odhod.

Člani posebne enote, ki so odhiteli na pomoč poplavljencem, prihajajo iz regijskih centrov Celje in Nova Gorica. Na terenu bodo predvidoma ostali do petka, ko jih bodo lahko potrebi zamenjali z novimi člani enote, ki šteje skupaj 50 pripadnikov, je povedal v.d. generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje RS Leon Behin.