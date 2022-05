Iz Saleža na Finsko, da bi nudil otrokom možnost za lepše življenje

Življenje je kdaj pa kdaj čudno. Daniel Piculin je po rodu iz Saleža na Tržaškem. V športnih krogih je bil v začetku stoletja znan kot izvrsten jadralec. Jadral je pri Čupi. Z Jarom Furlanijem sta bila par v razredih 420, 470, 49er. Dosegala sta zelo dobre, če že ne odlične rezultate. Potem so se šolska leta končala, veter je v jadrih splahnel, poklic je zahteval svoje.

Daniel se je zaposlil v podjetju Wärtsilä v Boljuncu, z življenjsko družico Rebecco Ulcigrai je ustvaril družino, ki se je s prihodom sedaj skoraj enajstletne Talise, osemletnega Liama in dveletnega Adana Tylerja v enem desetletju več kot podvojila. Lani je doživela družina Piculin-Ulcigrai pravi zemljepisni potres. Daniel se je preselil v več kot 2600 kilometrov oddaljeno mesto Vaasa na Finskem, ki jo s Trstom druži morje. Toplo obalo Jadrana je »zamenjal« s hladnim Baltskim morjem. Po nekaj mesecih so se mu pridružili še Rebecca in otroci. Najprej so živeli v mestu, februarja so se preselili v lastno predmestno hišo z vrtom, »polnim snega, ki se je začel šele maja taliti.« Nekajkrat so že občudovali tamkajšnje naravno čudo, severni sij.

Marca so časopisi pisali, da naj bi bila Finska »najbolj srečna dežela na svetu«. Daniel Piculin, žena Rebecca in otroci se niso odpravili tja zaradi tega. Vzgib je bil drugačne narave, čeprav je bila želja po boljšem življenju v tej zvezi tehten argument, kot sta Daniel in Rebecca povedala v telefonskem pogovoru.