Zračna onesnaženost se povečuje

Zračna onesnaženost se po pričakovanjih ob precejšnji stagnaciji ozračja ponekod povečuje. V Sloveniji je Arso nameril povišane vrednosti prašnih delcev PM10 zlasti v Ljubljanski kotlini, na Ptuju in v Črnomlju. Dnevna vrednost je bila opoldne v omenjenih krajih med 51 in 59 µg/m³, medtem ko je opozorilna vrednost 50 µg/m³.

Na Tržaškem je Arpa dopoldne namerila koncentracije benzena tik opozorilnih vrednosti. Najvišje so bile na Trgu Rosmini in na območju bivše železarne, kjer so prehodno presegale vrednost 4 µg/m³, pri čemer je opozorilna vrednost 5 µg/m³. V Bregu je medtem zaudarjalo po nafti.

Onesnaženost zraka se bo obdržala na razmeroma visoki stopnji še danes in jutri, medtem ko se bo postopno izboljšala v četrtek, ko bo zapihala burja.

Danes in jutri bo prevladovalo oblačno in razmeroma vlažno vreme. Občasno bo ponekod lahko rosilo ali rahlo deževalo.

V četrtek bo več spremenljivosti, zapihala bo burja.