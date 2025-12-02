Trst med skrajnostmi, Gorici »plus« za mlade

Ocena kakovosti življenja, ki jo z analizo različnih kazalnikov oblikujejo pri italijanskem finančnem dnevniku Il Sole 24 Ore, kaže, da se v Furlaniji - Julijski krajini najbolje živi v Vidmu. Tržaška je na 17. mestu (+2 v primerjavi z lanskim rezultatom), Pordenonska na 24. mestu (-8), Goriška pa na 35. mestu (+4) od 107 pokrajin v Italiji.

Trst »blesti« zaradi kulture

Tržaška pokrajina na splošni lestvici ostaja visoko, ker dosega razmeroma uravnotežene rezultate v vseh šestih »makro sklopih«. Ostaja trdno na prvem mestu v Italiji glede na kulturno ponudbo in prosti čas. In to z naskokom: razkorak med Tržaško in »srebrnimi«​​​​​​Firencami znaša več kot 100 točk.

Negativno pa tu izstopa tržaški podatek o županih oziroma občinskih odbornikih pod 40. letom, kjer pokrajina na zadnjem mestu v Italiji. Na področju poslov in dela je Tržaška na drugem mestu v Italiji, to pa zaradi visokega števila zagonskih podjetij (1. v Italiji), porasta turističnih prihodov (1.), števila novih podjetij (2.) in visoke stopnje ljudi med 25. in 39. letom z univerzitetno diplomo ali višjo izobrazbo (2.).

Na samem dnu

Tržaška boleča točka pa je področje pravosodja in varnosti, kjer se je pokrajina uvrstila na neslavno 103. mesto v celi Italiji, torej na sam rep lestvice. Tu najbolj negativno izstopa kazalnik spletnih goljufij, kjer so zabeležili 764,4 prijav na 100.000 prebivalcev, kar je precej nad italijanskim povprečjem (465). Visok je tudi splošni indeks kriminalitete (po številu prijavljenih kaznivih dejanj in prekrškov je na 12. v Italiji), na slabo uvrstitev pa ključno vplivajo tudi negativni rezultati počasnega in preobremenjenega sodstva. Na tem področju pozitivno izstopa le tržaški podatek o učinkovitosti pri izterjavah, po kateri je Tržaška prva v Italiji.

Na Goriškem ugodne hiše

Po analizi dnevnika Il Sole 24 Ore je Goriška pokrajina mladim prijazna, saj je prva v Italiji po kakovosti življenja mladih, med katerimi so zabeležili nizko brezposelnost in nadpovprečno število » pretvorbe« zaposlitev za določen čas v nedoločenega. Zanimiv je tudi podatek o dostopnosti stanovanj: po številu plač, ki jih je treba odšteti za nakup 60 m² velikega stanovanja v polsrediščnem predelu, je Goriška s 40,4 plačami na tretjem mestu v celi Italiji, za Avellinom in jugom Sardinije (najdražje pa so hiše v Rimu, Benetkah in Firencah).

Goriška se lahko ponaša z zelo solidnimi rezultati na kulturno-prostočasnem področju, kjer je, okrepljena z vlogo čezmejne prestolnice kulture, deveta v Italiji. Dobri sta tudi uvrstitev glede socialnih izdatkov za starejše in dostopnost zelenih površin, kar ugodno vpliva na javno zdravje in kakovost okolja.