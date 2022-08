Gorski reševalci z Rablja in reševalci finančne policije so sinoči posredovali na Višarjah, kjer sta se izgubila pohodnika. Med spustom z Višarske planine sta zašla s steze in se znašla v gozdu nad dolino Mrzlih vod. Reševalci so ju našli preko koordinatnih podatkov. Posredovanje se je začelo ob 17. uri, zaključilo pa ob 20.15.