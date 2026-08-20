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Promet

Konec tedna popolna zapora hitre ceste med Vipavo in Ajdovščino

Popolna zapora bo vzpostavljena do ponedeljka do 5. ure, promet pa bo v tem času preusmerjen na regionalno cesto

STA |
Nova Gorica |
20. avg. 2026 | 11:03
    Konec tedna popolna zapora hitre ceste med Vipavo in Ajdovščino
    Hitra cesta (ALENKA TRATNIK/PRIMORSKE NOVICE)
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Vipavsko hitro cesto med Vipavo in Ajdovščino bodo v soboto ob 5. uri v obe smeri zaprli za ves promet. Popolna zapora bo vzpostavljena do ponedeljka do 5. ure, promet pa bo v tem času preusmerjen na regionalno cesto, je objavil prometnoinformacijski center za državne ceste. Zastojev zaradi zapore ne pričakuje.

V času zapore bo promet v smeri proti Razdrtemu na regionalno cesto preusmerjen že na priključku Selo, je na družbenem omrežju X objavil prometnoinformacijski center.

Zastojev na centru ne pričakujejo, pozivajo pa k strpni in previdni vožnji.

Na vipavski hitri cesti od začetka julija poteka drugi del zahtevne prenove. Do sredine novembra bo po njej na odseku čez Rebernice mogoče peljati le v smeri Italije.

Na 12 kilometrov dolgem odseku med razcepom Nanos in Vipavo promet v smeri proti Italiji za vsa vozila poteka po enem voznem pasu, medtem ko v nasprotni smeri promet osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu poteka po vzporedni glavni cesti.

Poleg vseh ostalih obnovitvenih del bodo na tem odseku hitre ceste postavili tudi protivetrno zaščito, ki bo omilila vpliv močne burje na promet.

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