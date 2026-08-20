Ob tržiškem gledališču bo zrasla nova stavba

Občina Tržič je naredila pomemben korak k prenovi območja ob gledališču Bonezzi. Izvajanje del je oddala gradbenemu podjetju Cella Costruzioni iz kraja Coseano, gradbišče pa naj bi odprli pred koncem jeseni. Dela bodo predvidoma trajala približno eno leto, posamezne faze bodo uskladili z gledališkim programom, da bi čim manj ovirale sezono.

Naložba je vredna 2.220.000 evrov. Dva milijona evrov bo prispevala država, preostanek pa Dežela FJK. Projekt je del državnega načrta za družbeno in kulturno prenovo degradiranih mestnih predelov.

Od garderobe do pisarn

Osrednji del posega bo rušenje sedanjega objekta za gledališčem in gradnja nove, približno 490 kvadratnih metrov velike stavbe, ki bo neposredno povezana z gledališčem. V njej bodo uredili garderobe in sanitarije za nastopajoče, skladišče, večnamensko dvorano, delavnico in pisarne za društva. Poskrbeli bodo tudi za nove vhode in zasilne izhode ter preuredili notranje poti, da se obiskovalci ne bodo srečevali z osebjem in nastopajočimi. Novo podobo bo dobilo tudi pročelje ob Ulici Serenissima.

Posebno pozornost bodo namenili odpravljanju arhitektonskih ovir. Z novim dvigalom bodo osebe z invalidnostjo lažje dosegle oder, prvo nadstropje in balkon. Prostori bodo zasnovani prilagodljivo, zato bodo lahko gostili različne kulturne, društvene in izobraževalne dejavnosti.

»Gledališču Bonezzi želimo zagotoviti ne le kakovosten program. Cilj je, da bi ponujalo tudi nove priložnosti za mesto,« je poudaril tržiški župan Luca Fasan. Po besedah odbornice za javna dela Tiziane Maioretto bodo z naložbo obnovili danes degradirano območje in celoten gledališki kompleks prilagodili potrebam njegovih uporabnikov.

V gledališču sicer že potekajo vzdrževalna in varnostna dela, vredna 120.000 evrov. Zajemajo naprave, varnostno opremo, dostopnost, oder, garderobe, parter in odrski stolp, zaključili pa naj bi jih do septembra.