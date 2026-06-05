Izolska bolnišnica načrtuje nakup sončne elektrarne

Svet Splošne bolnišnice Izola je na četrtkovi seji podprl projekt namestitve sončne elektrarne s hranilnikom. Bolnišnica želi z novo pridobitvijo v primeru izpadov premostiti čas do vklopa agregatov in s tem preprečiti drage okvare medicinskih naprav in tveganje za bolnike. Bolnišnica se sicer še vedno sooča z dolgimi čakalnimi dobami.

Vodstvo bolnišnice je za projekt postavitve 600-kilovatne sončne elektrarne s hranilnikom energije in nakupom baterije že poiskalo zunanje vire sofinanciranja. Od ocenjenih 800.000 evrov investicije bo družba Borzen prispevala 300.000 evrov subvencije, preostalih 500.000 evrov pa bo krila bolnišnica sama.

Direktor Radivoj Nardin je na seji pojasnil, da je bolnišnična stavba stara okoli 50 let in da ob nenadnih izpadih elektrike zelo hitro pride do velikih okvar na občutljivi in dragi sodobni medicinski opremi.

»Posledica vsega je, da ob izpadu elektrike nastanejo velike okvare, kar pomeni zelo velike stroške za bolnišnico in tveganje za bolnike. Da bi se temu izognili, je najboljši način postavitev sončne elektrarne skupaj s hranilnikom, kar bi nam omogočalo, da zdržimo vsaj tistih 10 do 15 minut, preden se vklopijo agregati in omogočijo nemoteno delo,« je pojasnil Nardin.

Vodstvo pušča odprto tudi možnost za kasnejšo širitev projekta, saj bi lahko ob izgradnji večje elektrarne na strehi uredili dodatne zdravniške sobe in knjižnico. Nardin je ob tem potrdil, da intenzivno delajo tudi na prenovi in gradnji novega prizidka, pri čemer bolnišnica končuje revizijo načrtov, ki jih bodo konec tedna posredovali pristojnemu oddelku ministrstva za zdravje.