Iztok Mirošič odhaja v ZDA

Iztok Mirošič, eden najbolj izkušenih slovenskih diplomatov, bo po poročanju portala N1 v kratkem postal slovenski veleposlanik v ZDA. Mirošič ima zelo bogato diplomatsko kariero: bil je na čelu veleposlaništev v Veliki Britaniji in v Italiji, trenutno je posebni odposlanec za prihodnost Evrope in eden osrednjih piscev nove zunanjepolitične strategije Slovenije. Mirošič, ki odlično pozna tudi razmere v Italiji in v slovenski manjšini, je doma s Krasa, njegov oče Drago je bil tudi veleposlanik in generalni konzul SFRJ v Trstu.

Mirošič bo v Wahingtonu nasledil Toneta Kajzerja, ki ga je vlada Roberta Goloba pred nekaj meseci odpoklicala. V preteklosti je bil tudi državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu.

Franci But po informacijah N1 odhaja za veleposlanika v Vatikan. But je bil v preteklosti veleposlanik v Pragi, Beogradu in Berlinu, septembra pa je postal posebni odposlanec zunanje ministrice za Varnostni svet ZN. V Vatikanu bo nadomestil Jakoba Štunfa.