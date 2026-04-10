Izvolili še tri člane paritetnega odbora

Skupščina slovensko govorečih izvoljenih predstavnikov je na današnjem zasedanju v dvorani deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine v Trstu izvolila svoje tri člane Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine na podlagi tretjega člena državnega zaščitnega zakona za Slovence št. 38/2001. Izvoljeni so bili bivši predsednik tržaškega pokrajinskega sveta in svetnik na Repentabru Maurizio Vidali za Tržaško, bivši župan in sedanji občinski svetnik v Doberdobu Fabio Vizintin za Goriško ter občinski svetnik v Bardu Igor Černo za Videmsko.

Skupščino, ki ji je predsedoval župan občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec, so uvodoma nagovorili predsednik deželnega sveta FJK Mauro Bordin, deželni odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti in deželni svetnik Marko Pisani. Bordin in Roberti sta poudarila predvsem bogato raznolikost FJK zaradi prisotnosti manjšin, ki so še edini razlog za njeno posebno avtonomijo, zato je treba to bogastvo zaščititi, pri čemer igra dežela pomembno vlogo. Pisani pa je opozoril, da se bo moral paritetni odbor v prihodnje soočati z velikimi izzivi, kot so šolska problematika, upad rodnosti in odhajanje mladih. Po glasovanju so prisotni sprejeli tudi nekaj resolucij.