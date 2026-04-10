Giovanni Floris uvedel festival, ki poteka v času negotovosti in hitrih sprememb

V času, ko svet pretresajo vojne, politična negotovost in hitre spremembe v medijskem prostoru, se tudi novinarstvo sooča z vprašanjem, kako ohraniti verodostojnost in poglobljen pogled na realnost. Prav tem izzivom je posvečena letošnja izdaja novinarskega Link Media Festivala, ki je v Trstu znova zbral številne ugledne glasove iz sveta medijev.

Festival je danes odprl Giovanni Floris, znani obraz televizijske hiše LA7, ki pa zaradi stavke v letalskem prometu ni mogel prispeti v Trst in je sodeloval na daljavo. Kljub temu je bilo zanimanje izjemno - šotor na Velikem trgu je bil napolnjen do zadnjega kotička, kar potrjuje, da razprave o sodobnih družbenih vprašanjih ostajajo v središču zanimanja javnosti.

Občinstvo so uvodoma nagovorili umetniška vodja festivala Francesca Fresa, direktor založniške skupine NEM Paolo Possamai in njen kolumnist Marco Zatterin. Izpostavili so, da je ključna beseda letošnjega festivala negotovost, ki zaznamuje današnji svet, v katerem stari geopolitični in družbeni okvirji razpadajo. Po njihovem mnenju novinarstvo ne sme ostati zgolj pri opisovanju krize, temveč mora pomagati razumeti smer, v katero se družba razvija.

Osrednji pogovor s prvim gostom letošnjega Linka sta vodili novinarka Daiana Paoli in umetniška vodja Tržaškega filmskega festivala Nicoletta Romeo. S Florisom sta razpravljali o njegovem najnovejšem delu Asini che volano. V njem avtor skozi zgodovino italijanskega filma razmišlja o tem, kako se je spreminjal povprečni Italijan. Floris je izpostavil, da je bila italijanska komedija nekoč sposobna brez zadržkov razgaliti slabosti družbe. Lik, kakršnega sta poosebljala Alberto Sordi in Ugo Tognazzi, je združeval človeške pomanjkljivosti - oportunizem, strahopetnost in pretkanost -, a prav zato je deloval pristno in prepričljivo. »Znali smo se delati norca iz samega sebe,« je poudaril Floris in dodal, da se je prav v tem skrivala moč komedije.