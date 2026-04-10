Koprsko kulturno stičišče Libertas dobilo programskega vodjo

Za vodjo programa novoustanovljenega koprskega kulturnega stičišča Libertas je bil na javnem razpisu izbran Andraž Gombač. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper je sporočil, da bo funkcijo začel opravljati prihodnji mesec.

Na javni razpis je prispelo 20 prijav, zavod pa je kot najustreznejšega izbral Gombača, ki ima bogate izkušnje na področju kulture.

Andraž Gombač, rojen leta 1980 v Postojni, je diplomiral iz slovenistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na dosedanji profesionalni poti je med drugim na Primorskih novicah vodil uredništvo za kulturo, kasneje pa je bil glavni in odgovorni urednik kulturnega portala AirBeletrina, so še sporočili z zavoda.

Prostori v starem mestnem jedru Kopra, kjer bo zaživel Libertas, so trenutno še v prenovi. Odprtje kulturnega stičišča, ki ga bo upravljal javni zavod za kulturo, je predvideno septembra.

V nekdanjem skladišču soli Libertas bodo vzpostavili prostor za sodobno in urbano umetnost, v katerem načrtujejo povezovanje vseh zvrsti umetnosti in kulture - uprizoritvene, glasbene, bralne, filmske in intermedijske umetnosti, arhitekture in kulturne dediščine.