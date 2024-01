Izzive v gospodarstvu bi spremenili v priložnosti

Včerajšnje sneženje je omogočilo, da se je prva letna konferenca Zamejske gospodarske koordinacije (ZGK), ki se je sestala v Nordijskem centru Planica, odvila v idilično zasneženi krajini: ob idili pa je bila tu še težava z zasneženimi cestami, ki je zlasti udeležencem s Primorske povzročila nekaj težav, je šaljivo komentiral predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Robert Frandolič. Ta je včeraj v Planici zastopal slovenske podjetnike, ki delujejo v Italiji.

Začetni del ZGK, osrednja tema katere je bilo čezmejno sodelovanje in spreminjanje izzivov v priložnosti, je zaznamoval pogovor z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Matejem Arčonom in z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom, pri katerem so poleg že omenjenega Roberta Frandoliča (SDGZ) sodelovali še predsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca v Avstriji Benjamin Wakounig, predsednik SLO CRO Poslovnega kluba iz Hrvaške Saša Muminović, predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbara Rima in direktor Razvojne agencije Slovenska krajina na Madžarskem Tamas Kovacs.

Arčon je izpostavil pomen gospodarskega razvoja območij, kjer živijo manjšine, predvsem zaradi ohranjanja jezika, kulture in na splošno moči skupnosti. Minister Han je dejal, da v letošnjem letu načrtuje obisk pri Slovencih v Italiji in tistih na Hrvaškem.

Robert Frandolič je izpostavil, da sodelovanje v Zamejski gospodarski koordinaciji, ki je začela delovati decembra 2022, izjemno dobro vpliva tudi na razvoj skupnosti zamejcev. »Začrtali smo pot za leto 2024 in tudi določili osnove za leto 2025, ko bo na razpolago finančna sredstva za razvoj gospodarske infrastrukture v zamejstvih,» je komentiral po včerajšnjem srečanju. Kar se tiče prioritet, so se s sogovorniki strinjali, da mora biti med temi izobraževanje in ustvarjanje priložnosti za mlade kadre, da bi ti ne odhajali.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.