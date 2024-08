Jadralnega padalca reševali z drevesa

Gorski reševalci iz Maniaga so včeraj pod večer posredovali v kraju Borgo Fornasate v bližini hudournika Colvera na Pordenonskem, kjer je 23-letni jadralni padalec, poljski državljan, pristal na drevesu na višini petih metrov. Vzletel je s skupino petih jadralnih padalcev z gore Valinis, ko ga je nato nenadno presenetil močnejši sunek vetra. Gorski reševalci so se povzpeli na drevo in ga z vrvmi ter uporabo vitla rešili in varno spustili do tal. Rešili so tudi jadralno padalo. Ostali jadralni padalci so samostojno prispeli v bazni tabor v Medunu.