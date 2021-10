Jadralnega padalca s helikopterjem prepeljali v bolnišnico

16.20: Nemškega jadralnega padalca, ki je strmoglavil kmalu po vzletu na gori Valinis v Karnijskih predalpah, so gorski reševalci iz Maniaga dosegli v prvih popoldanskih urah. 59-letni J.R. je pri padcu utrpel domnevni zlom noge. Na kraj je priletel reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico. Pri reševanju so sodelovali tudi gasilci.

14.44: Malo pred 14. uro je na gori Valinis v Karnijskih predalpah kmalu po vzletu strmoglavil nemški jadralni padalec. V teku je reševalna akcija, pri kateri sodelujejo gorski reševalci iz Maniaga.