Jadralni padalec strmoglavil z višine okrog 20 metrov

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, reševalni helikopter in gorska reševalna služba so danes popoldne posredovali na območju občine Meduno na Pordenonskem, kjer je pri zavetišču na gori Valinis jadralni padalec kmalu po vzletu strmoglavil z višine okrog 20 metrov. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel več poškodb, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno, so sporočili.