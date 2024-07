Belgijec Campenaerts najboljši iz ubežne skupine

Belgijec Victor Campenaerts (Lotto Dstny) je zmagovalec 18. etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Gapa do Barcelonnetta (179,5 km) je pričakovano prišlo do obračuna ubežnikov, medtem ko je glavnina mirno peljala do cilja in zaostala 13:40 minute. V skupnem seštevku še naprej vodi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Pogačar ima tri etape pred koncem 3:11 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in 5:09 pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Vsi ostali zaostajajo že 13 minut in več.

Za razliko od sredine etape premikov med najboljšo trojico tokrat ni bilo. Vse od začetka je bilo jasno, da bo tokrat potekala bitka za ubežno skupino.

V njej se je na koncu znašlo 36 kolesarjev, a nihče od Slovencev, čeprav sta imela predvsem Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) bolj proste roke.

V zadnjih 65 km so si napadi med ubežniki sledili eden za drugim, slabih 35 km pred koncem pa se je odpeljala trojica, Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Francoz Matteo Vercher (TotalEnergies) in Campenaerts.

V ozadju ni bilo pravega sodelovanja, saj nihče ni želel v zaključek pripeljati obeh najhitrejših v skupini, Belgijca Wouta Van Aerta (Visma-Lease a Bike) in Avstralca Michaela Matthewsa (Jayco AlUla).

V Barcelonnettu je tako za zmago obračunala prva trojica na cesti, največ moči pa je v sprintu prihranil Campenaerts, ki je ugnal Vercherja, ta je lovil prvo poklicno zmago, in Kwiatkowskega. Za dvakratnega evropskega prvaka v kronometru Campenaertsa je to 12. zmaga v karieri in druga na tritedenskih pentljah, pred tremi leti je slavil še v etapi na Giru.

Glavnina je v vročem dnevu na poti proti Barcelonnettu porabila manj moči kot v prejšnjih dneh, ciljno črto pa je prečkala 13:40 minute za zmagovalcem.

V petek bo na vrsti zahtevna gorska etapa od Embruna do Isole 2000 (144,6 km). Kolesarje čakajo trije dolgi prelazi ter skupno kar 4500 višinskih metrov.