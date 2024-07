Ob današnji državni stavki mestnega prevoza, ki so jo oklicala sindikalna gibanja Uiltrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Ugl Autoferro, da bi opozorila na prenovo državne delovne pogodbe, je v Trstu vozila polovica avtobusov. Zagotovljene so bile vožnje med 6. in 9. uro ter med 13. in 15. uro. Podatke o udeležbi na Goriškem in Videmskem bodo sporočili v večernih urah.