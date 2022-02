Janez Janša v večernem tevednevniku na Rai Due

Med prispevki v četrtkovem večernem tevednevniku na drugem kanalu italijanske javne radiotelevizije Rai je bil tudi intervju s slovenskim predsednikom vlade Janezom Janšo, ki ga je pripravil goriški novinar Andrea Romoli.

Celoten intervju bodo na Rai Due predvajali prihodnji teden, točneje 10. februarja, na dan spomina na žrtve fojb in eksodus. V četrtkovem krajšem prispevku je Janša, ki pa intervjujev za osrednje slovenske medije ne daje ravno pogosto, spregovoril o napetostih na ukrajinsko-ruski meji, pri čemer je dejal, da je Slovenija, tako kot številne druge evropske države, zaskrbljena zaradi tamkajšnjega dogajanja ter da so v teku prizadevanja, da bi se kriza ne sprevrgla v oboroženi spopad. Ob tem je še dejal, da odločno podpirajo pravico vsake države o samostojnem odločanju glede svoje zunanje politike, pa tudi o morebitni pridružitvi Evropski uniji ali zvezi Nato. »Rusija zato ne bi smela postavljati nikakršnih vetov na pravico do samoodločbe, ki jo ima Ukrajina,« je dejal slovenski premier.

Spregovoril je tudi o širjenju Evropske unije na Zahodni Balkan, ki da je edina mogoča pozitivna perspektiva za to območje, saj bo to deaktiviralo enega izmed glavnih virov konfliktov, to so vprašanja meja, ki še danes obstajajo.

Glede bilateralnih odnosov med Italijo in Slovenijo je Janša najprej dejal, da »težko sodi«, a zdi se mu, da ti še nikoli niso bili tako dobri in da lahko le upamo, da se bo prijateljsko vzdušje tudi nadaljevalo.