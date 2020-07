»Jedro družbe bodo podjetja, ki poslujejo in funkcionirajo«

Finančna družba KB1909 je leta 2019 drugič zapored ustvarila pozitiven rezultat iz poslovanja, saj je zabeležila 9.167.374 evrov dobička, potem ko je »plus« ob koncu leta 2018 znašal 21.237 evrov. Pred tem je družba po letu 2011 beležila le negativne rezultate. Obračun lanskega leta je likvidacijski upravitelj Boris Peric predstavil na sinočnji skupščini delničarjev v Kulturnem domu v Gorici, na kateri, kot nam je Peric napovedal v včeraj objavljenem intervjuju, ni bil govor o morebitni prekinitvi likvidacijskega postopka, ki ga je sicer sam upravitelj napovedoval novembra lani ob odobritvi bilance za leto 2018. Na vprašanje delničarja Vanje Lokarja, kaj bo s prihodnostjo družbe, je sinoči Boris Peric dejal, da bi lahko likvidacijski postopek prekinili, ko bo razmerje med kapitalom družbe in zadolženostjo 50-odstotno, plan prestrukturiranja pa naj bi se zaključil do leta 2022 oziroma 2023, natančnejše časovnice zaenkrat ni. »Jedro KB1909 bodo družbe, ki poslujejo in funkcionirajo, so se utrdile in upravljajo med 25 in 30 milijonov evrov prometa. Družba bo nato opravljala dejavnost holdinga, ki bo upravljal nekaj nepremičnin, nekaj odvisnih podjetij in nekaj naložb,« je še pojasnil likvidacijski upravitelj.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.