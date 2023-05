Jesensko deževje spomladi

Na vreme pri nas bo danes in v prihodnjih dneh ter v bližnjem obdobju vplival vlažen in hladnejši atlantski zrak, ki bo povzročil vztrajnejše poslabšanje. Vsaj do sredine prihodnjega tedna najbrž ne bo dne, v katerem ne bo padlo vsaj nekaj dežja. Padavine bodo v tem tednu pogostejše danes in jutri ter v nedeljo, v petek in soboto pa bo ob verjetnejših plohah in nevihtah ponekod, zlasti ob morju, tudi nekaj vmesne spremenljivosti in bodo možne tudi občasne delne razjasnitve ali morda daljša obdobja z delno jasnino. Do sredine prihodnjega tedna bodo sicer padle precejšnje ali velike količine dežja.

Od severozahoda je naše kraje dosegla višinska dolina z atlantskim zrakom, od katere se bo odcepilo obsežno območje vlažnega zraka, ki se bo več dni zaustavilo nad Sredozemljem in se le rahlo premikalo sem ter tja. Vpliv vlažnega zraka bo največji danes in jutri, nato bo, kot kaže, lega ciklona prehodno nekoliko ugodnejša za naše območje, pred njegovo novo poglobitvijo v nedeljo, ko bo tudi najbližji našim krajem.

Danes in jutri bo oblačno z občasnimi padavinami. Ponoči in jutri se bodo padavine okrepile in bodo pogostejše. Vmes bodo zlasti jutri lahko posamezne plohe in nevihte. Ponekod bodo padle večje količine dežja. Občasno bo pihala šibka burja, nekoliko hladneje bo.

V petek in soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, predvsem plohami in nevihtami. Več spremenljivosti z občasnimi obdobji delne jasnine bo predvidoma ob morju.

V nedeljo bo povečini oblačno in deževno. Podobno bo vreme tudi v prvi polovici prihodnjega tedna.

Arso je objavil petdnevno rumeno opozorilo, danes in jutri zaradi izdatnejših padavin, v petek in soboto zaradi neviht in v nedeljo ponovno zaradi padavin.