Jože Kopeinig prejemnik 15. Peterlinove nagrade

Koroški duhovnik, kulturni in narodni delavec Jože Kopeinig je prejemnik 15. Peterlinove nagrade. Tako je odločila komisija, ki jo sestavljajo predstavniki družine Jožeta Peterlina ter ustanov in organizacij, katerih soustanovitelj je bil. Nagrado bodo slovesno izročili v nedeljo, 13. septembra, ob 15.30 v zaključnem delu 61. študijskih dni Draga. Podelitev bo letos posebno slovesna, saj mineva 50 let od smrti osebnosti, po kateri nosi ime.

Jože Kopeinig, ki je maja letos praznoval 85. rojstni dan, je še posebej znan po svojem dolgoletnem in uspešnem vodenju Katoliškega doma prosvete v Tinjah. Njegov rektor je bil od leta 1968 do letošnje upokojitve, pod njegovim vodstvom pa so Tinje prerasle v versko, izobraževalno in umetnostno središče širšega pomena. V letih od 1968 do 1990 je vodil tudi slovenski oddelek Dušnopastirskega urada v Celovcu. Po upokojitvi deluje v Slovenskem pastoralnem centru v Celovcu.