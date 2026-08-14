Pred skokom v reko si je poškodoval koleno

Raftanje po Soči se je za 61-letnega britanskega turista včeraj popoldne končalo s poškodbo kolena, poročajo Primorske novice. Pri skali, s katere so nameravali skočiti v vodo, je nerodno stopil še pred robom in si poškodoval vezi.

Nesreča se je zgodila okoli 17.10 pri izstopnem mestu Srpenica 2. Britanski državljan se je s prijatelji udeležil spusta z raftom po Soči. Med plovbo so se ustavili pri znameniti skali, imenovani Pingvin, nad globljo kotanjo v reki, kjer so se nameravali osvežiti s skokom v vodo.

Do skoka za 61-letnika ni prišlo. Še preden je dosegel rob skale, je nerodno stopil in si poškodoval vezi levega kolena. Na pomoč so mu priskočili gorski reševalci GRS Tolmin, ga oskrbeli in iz struge prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Tolmin so ga nato odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Policisti ob tem opozarjajo, da je pri kopanju in skakanju v naravnih vodah potrebna posebna previdnost. Tudi mesto, ki ga obiskovalec pozna, ni nujno varno. Pred skokom je treba preveriti globino vode, dno in morebitne ovire, pri gibanju po skalah in brežinah pa upoštevati svoje sposobnosti in razmere na terenu. Neznana mesta za skoke so lahko zaradi podvodnih skal in drugih ovir še posebej nevarna.