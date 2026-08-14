V požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi, sedem jih je v smrtni nevarnosti

V požaru, ki je v četrtek izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se ponoči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, sedem jih je v smrtni nevarnosti. Najmanj en človek je pogrešan. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja v Omiš. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu.

V katastrofalnem požaru, ki je zajel območje Omiša, je zgorelo med 900 in 1000 hektarjev površine, evakuiranih je bilo tisoč ljudi, škoda pa še ni ocenjena, je sporočil gasilski poveljnik Slavko Tucaković.

Dodal je, da trenutno nimajo potrjenih informacij o morebitnih smrtnih žrtvah, navaja hrvaški portal televizije N1. Hrvaški portal Index pa poroča, da se je požar umiril.

Požar je ogrozil številne hiše in stavbe, evakuirali so več kot tisoč prebivalcev in turistov, s terena prihajajo posnetki velike materialne škode, zgorelih avtomobilov in hiš.

V požaru je bilo poškodovanih 36 ljudi, 14 so jih hospitalizirali, sedem ljudi je v kritičnem stanju, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Večina je utrpela opekline, preostali so poiskali zdravniško pomoč zaradi težav z dihanjem, ki jih je povzročila izpostavljenost dimu.

Po poročanju N1 na območju mesta pogrešajo 65-letnika. Časnik Jutarnji list medtem navaja, da številni rešeni in evakuirani ne vejo, kje so njihovi svojci in prijatelji.

Zaradi gostega prometa v smeri Omiša je policija danes voznike pozvala, naj se ne vozijo proti Omišu. Promet iz Omiša proti Makarski, kot tudi pri Dupcih v smeri Splita, je do nadaljnjega zaprt.

Razmere si bo danes ogledal premier Plenković, ki z več ministri prihaja v Omiš, kjer se bo sestal s Tucakovićem, županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom, županom Omiša Zvonkom Močićem ter predstavniki gasilcev, civilne zaščite, policije in KBC Split, je sporočil vladni tiskovni predstavnik.

Plenković je medtem na družbenih omrežjih potrdil, da je hospitaliziranih 14 ljudi in da jih je od tega deset na oddelku intenzivne nege. »Upamo, da bodo okrevali, kar je trenutno najpomembneje,» je zapisal in se zahvalil gasilcem. Hrvaški premier naj bi v Omiš prispel v kratkem.

Hrvaško obrambno ministrstvo je sporočilo, da so štiri letala kanader, ki so gasila ogenj na območju Omiša, preusmerili na Pelješac, kjer je danes zjutraj izbruhnil požar v bližini kraja Pelješka Kuna. Tja so poslali tudi airtractor, saj se požar hitro širi.