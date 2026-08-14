Popoldansko soparo je v četrtek pod večer odpihal prijeten vetrič, ki je spremljal slovesno odprtje praznika sv. Roka na domačem placu. Občinstvo je zasedlo vsa razpoložljiva mesta in spremljalo petje, ples ter prijetno dramsko uprizoritev življenja in dela kraških kamnosekov v izvedbi članov društva Borjač iz Sežane s predstavo Kavadurji.

Višek je slovesnost dosegla z odlikovanjem sedmih zaslužnih občanov ter podelitvijo dveh priznanj za zasluge in požrtvovalnost, s katerimi želi občinska uprava nagraditi odličnost, prizadevanje in predanost skupnemu dobremu na našem območju, je dejal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. »Skupnost raste, ko vsak posameznik drugim ponudi svoje sposobnosti in svoje srce. Vi ste najboljši obraz našega ozemlja, ki ga želimo ponuditi kot zgled tudi mlajšim.«

Priznanja za zaslužne občanke in občane je podelila občinska odbornica za kulturo in socialno politiko Marjanka Ban. Prejeli so jih zborovodja Herman Antonič, predsednica neprofitnega Kulturnega društva CASA C.A.V.E. – Contemporary Art Visogliano Vižovlje Fabiola Faidiga, dirigent Godbenega društva Nabrežina Sergio Gratton, predsednica društva Circolo Duinate Lucia Lalovich, športni delavec Gaetano Pasco, zobozdravnik ter pobudnik projekta Devin - Nabrežina, sočutna skupnost Franco Radovich ter nekdanji občinski odbornik in svetnik ter večletni predsednik SKD Igo Gruden in AŠD Sokol Antek Terčon.

Priznanje za zasluge in požrtvovalnost pa sta prejela gonilna sila številnih prireditev Lions kluba Devin - Nabrežina in Univerze za tretje življenjsko obdobje Romana Olivo ter predsednik športnega društva Polisportiva San Marco iz Ribiškega naselja Andrea Bagat.