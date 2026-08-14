Vokalna skupina Vihar pred tekmovanjem v Arezzu navdušila v Nabrežini

Nabrežina Praznovanje sv. Roka v Nabrežini je v četrtek zvečer povezalo več dogodkov, med njimi glasbo, umetnost in šport. Osrednji glasbeni del večera je v nabrežinski cerkvi pripravila Vokalna skupina Vihar pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana, ki je predstavila raznolik program sakralne, ljudske in sodobne glasbe.

Po uvodnem pozdravu predsednika Amaterskega športnega društva AŠD Sokol Pavla Vidonija in odbornice za kulturo devinsko-nabrežinske občine Marjanke Ban so bile na sporedu skladbe različnih obdobij in glasbenih izrazov, med njimi O magnum mysterium Jacobusa Gallusa, Antifona Petra Iljiča Čajkovskega, Tempesta Patricka Quaggiata in Brivido Marca Enrica Bossija.

Tekmovali bodo v Arezzu

Bogat glasbeni večer je bil hkrati del priprav na tekmovanje v Arezzu, kjer bo skupina nastopila prihodnji teden. Izbrani repertoar tako ni naključen, saj je bil koncert tudi generalka pred priznanim mednarodnim tekmovanjem.

Vokalna skupina namreč deluje od leta 2017 pod okriljem Zveze cerkvenih pevskih zborov Trst in se lahko pohvali z odmevnim uspehom. Lani je na italijanskem državnem tekmovanju moških zborov Luigi Pigarelli v kraju Pergine Valsugana osvojila prvo nagrado ter si s tem pripela vstopnico za prestižno vsedržavno tekmovanje v Arezzu. Izjemen dosežek je dopolnil še njihov zborovodja Mirko Ferlan, ki je prejel nagrado za najboljši tekmovalni program.

Kot je pojasnil Ferlan, izbor vključuje nekaj Čajkovskega in romantičnega repertoarja, pomemben del pa predstavljajo tudi skladbe iz domačega prostora. Zanimivi sta bili furlanska Al preat Pier Luigija Pigarellija in Bori šumijo Cirila Preglja. Program so dopolnile še V tihi noči Avgusta Armina Lebana, Oče naš Jožeta Leskovarja in Večerni zvon Frana Ferjančiča.

Pester glasbeni program poslušalca skozi umirjene melodije vodi v globlje razmišljanje, saj se v pesmih prepletajo motivi narave, vere, življenja in smrti. Pomemben del pa predstavlja tudi furlanska glasbena tradicija. Ob zaključku je škofov vikar in nabrežinski župnik Karlo Bolčina čestital pevcem in jim zaželel veliko uspehov. Zahvalil se jim je, ker so s petjem obogatili praznovanje sv. Roka, saj po njegovih besedah brez glasbe ne bi bilo pravega prazničnega vzdušja.