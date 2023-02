Jugovzhod Turčije stresel še en močan potres

Jugovzhod Turčije je dopoldne stresel nov silovit potres, ki je imel po najnovejših podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (ESMC) magnitudo 7,5. Žarišče je bilo v provinci Kahramanmaras in tako na območju, ki ga je že ponoči opustošil potres z magnitudo 7,8. Tla so se znova stresla ob 13.24, in sicer na globini desetih kilometrov. Epicenter potresa je bil severovzhodno od mesta Kahramanmaras, kjer živi med 350.000 in 400.000 ljudi. Gre za območje, ki je od žarišča nočnega potresa oddaljeno le nekaj deset kilometrov.

V močnem potresu z magnitudo 7,8, ki je danes prizadel območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo, je umrlo že več kot tisoč ljudi. Samo v Turčiji je potres terjal 912 smrtnih žrtev, v Siriji pa preko 500. Jugovzhod Turčije je dopoldne nato stresel nov potres z magnitudo 7,5, zato bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo.Tla so se prvič stresla ob 2.17 po srednjeevropskem času. Epicenter je bil blizu turškega mesta Gaziantep, nedaleč od meje s Sirijo, globina potresa pa je bila približno 18 kilometrov. Tresljaje je bilo čutiti na Cipru, v Libanonu, Egiptu, seizmologi pa so jih zabeležili celo na Grenlandiji.

V Turčiji je umrlo najmanj 912 ljudi, še 5383 pa je bilo ranjenih, je sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Žrtvam je izrazil sožalje in pozval k enotnosti v državi.

V delih Sirije, ki so pod nadzorom vlade v Damasku, je medtem umrlo 339 ljudi, najmanj 1089 pa je ranjenih. Na severnih območjih Sirije, ki so pod nadzorom upornikov, pa je po navedbah humanitarne organizacije Bele čelade umrlo več kot 221 ljudi, še 419 je ranjenih.

Najbolj prizadeta turška mesta so Gaziantep, Kahramanmaras, Adiyaman, Malatya in Diyarbakir, v Siriji pa province Alep, Latakija, Hama in Tartus.