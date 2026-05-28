Juriju Giacomelliju italijansko odlikovanje

Predsednik Italijansko-slovenskega foruma Jurij Giacomelli je bil bil odlikovan z nazivom častnika Reda italijanske zvezde, enim od najvišjih italijanskih priznanj. Naziv, ki ga podeljuje predsednik republike Sergio Mattarella, mu je v Ljubljani predal veleposlanik Giuseppe Cavagna.

»To čast sprejemam z globokim občutkom hvaležnosti in ponižnosti pred vsemi vami, ki ste nocoj tukaj, in pred mnogimi drugimi v mojem srcu, ki so protagonisti izjemne in izpolnjujoče poti,» je na podelitvi poudaril Giacomelli. »Gre za pot, ki združuje naše najbolj pristne interese, kot člane ali prijatelje Italijansko-slovenskega foruma. To čast, ki mi jo je podelila italijanska republika, sprejemam kot priznanje skupinskih zaslug, torej vseh tistih, ki sodelujemo v tej pomembni preobrazbi odnosov med obema narodoma in obema državama.«

Drugače sta Cavagna in Giacomelli kot mejnik v odnosih med državama izpostavila bazovsko srečanje med Mattarello in Borutom Pahorjem ter vrnitev tržaškega Narodnega doma Slovencem.