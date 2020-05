Jutri jubilejna priloga

13. maja 1945 je v osvobojenem Trstu izšla prva številka Primorskega dnevnika. Od takrat je minilo 75 let in 22.875 številk – ob sredini, 22.876., bo izšla tudi posebna priloga, s katero bomo počastili visok jubilej, ki nas postavlja v vrh lestvice najstarejših slovenskih dnevnikov.

Prilogo na osmih straneh bodo prejeli na dom naročniki tiskane in digitalne izdaje, prav tako pa tudi bralci, ki časopis kupujete v trafikah. V njej boste lahko med drugim prebrali tudi misli, spomine, fotografije in voščila, ki so jih z nami delili številni bralci in bralke Primorskega dnevnika.