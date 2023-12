Jutri se v FJK začenja smučarska sezona

Jutri, v petek, 8. decembra, se bo v FJK začela nova smučarska sezona. Odprli bodo več smučišč v vseh šestih deželnih smučarskih središčih, torej v krajih Forni di Sopra-Sauris, na Piancavallu, v Ravasclettu in na Zoncolanu, v Plodnu in kraju Forni Avoltri, Na Žlebeh in na Trbižu. Ob odprtju bodo do vključno nedelje veljale promocijske cene. Odrasli bodo morali za dnevno vozovnico odšteti 21,50 evra, seniorji (letnik 1959 in starejši) 19,50 evra, mladi do 18. leta in odrasli, starejši od 75 let, 7 evrov, za otroke pod 7. letom pa bo vozovnica brezplačna. Možne bodo tudi urne vozovnice po znižanih cenah. Vse informacije lahko dobite tukaj.