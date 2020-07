Jutri v Bazovici bo ... mirno

Bazovica je najvzhodnejša vas v tržaški občini. Leži na kraški planoti in je bila že v času avstro-ogrske monarhije priljubljena izletniška točka za tržaško meščanstvo, ki se je v bazovske gostilne pripeljalo na kočijah. Nato sta prišla dogodka, ki sta Bazovico postavila v zgodovinsko ospredje pri obeh tu živečih narodih. Prvi tržaški proces leta 1930 z ustrelitvijo štirih bazoviških junakov. Nato pa po letu 1945 »fojba«.Oba spominska kraja začenjata s črko Š. Bazovci namreč bazovsko gmajno imenujejo Šištk, »fojba« pa je Šoht.

»Da bo jasno, tu ni nobene fojbe, ni naravnega brezna. Tisto jamo je dal skopati češki podjetnik, ki je iskal premog, a ga ni našel. In tam ni nobenih trupel nedolžnih Italijanov. Tja so po vojni odvrgli trupla nemških vojakov, ki so padli v bitki za Trst in v bitki za Bazovico. Nekaj je bilo tudi starega železa. Jašek so na dolgo in široko raziskali angleški vojaki v času zavezniške uprave. Obstajajo dokumenti. Če pa niso sigurni, naj znova kontrolirajo,« je dejal 72-letni domačin in predstavnik bazovske vsedržavne zveze partizanov VZPI-ANPI Radivoj Čač, s katerim smo se v četrtek zjutraj pogovorili pred bazovsko cerkvijo sv. Marije Magdalene.