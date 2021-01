Južni Tirolci podpirajo Conteja

Južnotirolska ljudska stranka (SVP) odločno nasprotuje možnosti predčasnih volitev in se zavzema, da bi vlado znova vodil Giuseppe Conte. To je predsedniku republike Sergiu Mattarelli danes dopoldne izpostavila senatorka Julia Unterberger, ki je na posvetovanjih na Kvirinalu vodila delegacijo senatorjev Skupine avtonomij. V njej sta bila še senator Albert Laniece iz Doline Aoste in senator Pierclaudio Bressa, ki je bil na Južnem Tirolskem izvoljen na osnovi sporazuma med SVP in Demokratsko stranko.

Senatorka Unterberger je zelo negativno komentirala vladno krizo v času pandemije in izrazila upanje, da bo Italija dobila politično in ne tehnične vlade. Vodstvo njene stranke se je predsinočnjim v Bocnu jasno opredelilo za Conteja. Tudi Laniece je potrdil zaupanje dosedanjemu predsedniku vlade.