Južni Tirolci proti Salviniju

Južnotirolska ljudska stranka (SVP) bo v primeru oblikovanja koalicije med Demokratsko stranko in Gibanjem 5 zvezd podprla novo italijansko vlado. To je predsedniku republike Sergiu Mattarelli povedala senatorka Juliane Unterberger, ki se boji predvsem ekonomskih posledic morebitnih predčasnih volitev.

Še bolj jasen pa je predsednik bocenske pokrajinske uprave Arno Kompatscher, ki se je odkrito opredelil proti politični usmeritvi vodje Lige Mattea Salvinija. Kompatscherju in SVP ni všeč Salvinijeva politična drža tudi na evropski ravni, da ne govorimo o odnosih ligaškega politika z evropsko desnico in skrajno desnico. Kompatscher pravi, da vladna kriza v Rimu ne ogroža bocenske pokrajinske uprave, ki sloni na zavezništvu med SVP in Ligo, v Salvinijevi stranki pa so besede predsednika Pokrajine izzvale precej ogorčenja. Ni izključena, da bodo politična dogajanja v Rimu vplivala tudi na Južno Tirolsko.