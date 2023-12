Južni Tirolski se obeta velik zasuk na desno

Južnotirolska ljudska stranka (SVP) bo bocensko pokrajinsko upravo skoraj gotovo vodila skupaj z italijansko in nemško desnico. Na eni strani z Brati Italije in Ligo, na drugi z gibanjem Freiheitlichen, ki se v marsičem naslanja na stališča avstrijskih svobodnjakov stranke pokojnega Jörga Haiderja. V SVP, ki je na nedavnih volitvah nazadovala, je prevladala t.i. pragmatična usmeritev, nad katero je imel sedanji in bodoči predsednik pokrajine Arno Kompatscher sicer nekaj pomislekov, a se ji je na koncu prilagodil.

Južna Tirolska bo tako v novem letu dobila najbolj desno vlado v povojni zgodovini. Nad takšno rešitvijo je kar nekaj pomislekov, tudi v sami večinski stranki, ki jo je npr. iz protesta zapustil nekdanji župan Brixna Albert Pürgstaller, vodja t.i. socialne frakcije SVP.

Največ pomislekov nad takšnim krepkim zasukom na desno imajo v civilni družbi. V Bocnu je bilo že nekaj protestov italijansko in nemško govorečih meščanov, ki so pozvali Kompatscherja in somišljenike, naj ne sklenejo zavezništva z italijanskimi in nemškimi desničarji. Vrstijo se pozivi kulturnikov, znanstvenikov in šolnikov, ki pa doslej niso zalegli in najbrž tudi ne bodo.

Kompatscher, ki, kot rečeno, ni ravno navdušen nad zavezništvom z desničarji, miri protestnike in zagotavlja, da bo SVP ostala zvesta svoji zgodovini in svojim načelom. Predsednik vsekakor veliko tvega, kar velja tudi za njegovo stranko, ki je v Evropi sestavni del politične družine ljudskih strank.