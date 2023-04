Kabino tovornjaka zmečkal betonski tram

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so posredovali v Codroipu, kjer je v prostorih nekega gradbišča betonski tram, ki so se ga nehote dotaknili z žerjavom, padel na kabino tovornjaka in jo zmečkal. V njej sta bila dva delavca, ki sta bila poškodovana in sta ostala ukleščena v razbitinah. Gasilci so zavarovali kabino, nato so s hidravličnim orodjem bili na delu več kot pol ure, da bi rešili delavca, ki sta se pritoževala zaradi bolečin, bila pa sta ves čas pri zavesti. Naposled so ju utegnili potegniti iz ostankov kabine in so ju izročili reševalcem. Zdravstveno osebje jima je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, poklicali so na pomoč tudi reševalni helikopter. Z njim so enega od dveh delavcev prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v hudem, toda stabilnem zdravstvenem stanju. Drugega delavca so v videmsko bolnišnico prepeljali z reševalnim vozilom, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče in delovni inšpektorji.