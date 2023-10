Kaj več od šibkega vetra na letošnji Barcolani težko pričakovati

Anticiklon nad Sredozemljem bo jutri prehodno in delno popustil pred vremensko fronto, ki se bo pomikala onstran Alp po srednjeevropskih državah proti vzhodu. Danes bo še prevladovalo sončno in za ta čas toplo vreme, jutri pa bo povečini več spremenljivosti ali oblačnosti. Posamezne plohe ali nevihte bodo nastale zlasti v gorskem svetu, manj verjetno, da tudi drugod. Ob morju in v južnejših predelih dežele bo povečini suho.

Za jutrišnjo vremensko fronto bo zapihala šibka burja in bo nekoliko hladneje.

Od četrtka bo spet prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Razlike v zračnem tlaku se bodo izravnale, veter bo iz dneva v dan popuščal.

V nedeljo bo na Barcolani po zadnjih izračunih pihal šibak veter spremenljivih smeri. Ni izključeno, da bo občasno v dopoldanskih urah zelo šibak ali da bo ponekod na regatnem polju lahko nastopilo tudi vsaj delno brezvetrje. Nad nami bo namreč obsežno območje enakomernega zračnega tlaka. Kaže vsekakor, da bo v nočnih urah in zgodaj zjutraj prevladovala šibka vzhodna smer in da bo tedaj veter rahlo močnejši, čez dan pa zahodna. Nedelja bo sončna in za ta čas prijetno topla.